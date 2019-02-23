В столичной подземке ранили мужчину

В столичном метрополитене на станции "Орехово" случилось ЧП. В 20:50 между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ранил другого острым предметом.

Пострадавший отказался ехать в больницу, сейчас оба участника конфликта находятся в полиции, передает ТАСС.