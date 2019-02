Регбисты Уэльса остановили Англию в Кубке Шести наций

В Старом Свете продолжается престижнейший турнир по регби – Кубок Шести наций. В субботней программе матчей третьего тура особняком стоял поединок в Кардиффе, где встречались две непобедимые до этого команды – Уэльс и Англия.

Накануне встречи эксперты склонялись к тому, что "Алые розы" не оставят шансов своим географическим соседям и продолжат победное шествие в КШН. И первый тайм игры лишь подтвердил эти прогнозы – англичане по итогам 40 минут вели со счетом 10:3.

Однако после перерыва расклад сил на поле изменился и игру вели уже валлийцы. Для начала после двух штрафных они сократили отставание от соперника до минимума (9:10), а в заключительные минуты и вовсе дважды заносили попытки, доведя матч до победы со счетом 21:13.

