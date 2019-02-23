В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов

В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.

Инциденты случились на станции "Нижние Котлы", железнодорожной станции "Кашира" и перегоне "Ростокино — Ботанический сад".

Полиция проводит проверку, передает РИА Новости.