На границе Венесуэлы горят три грузовика с гумпомощью

На границе Венесуэлы и Колумбии начались провокации, о которых предупреждали ранее. Сторонники Хуана Гуайдо подогнали четыре грузовика с гуманитарной помощью, однако проехать на территорию страны автоколонна не смогла.

По всей видимости, они сами подожгли машины, чтобы спровоцировать скандал, сообщает телеканал "Россия 24".

В то же время, местный журналист Габриэль Бастидас утверждает, что три грузовика с гуманитарной помощью подожгли сотрудники полиции Венесуэлы, передает ТАСС. "Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории, — написал он в своем Twitter — Добровольцы выстроились в цепь, чтобы спасти помощь".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что 23 февраля в страну из-за границы, в том числе, из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". Сейчас по решению официального Каракаса граница Венесуэлы с Бразилией и Колумбией закрыта.