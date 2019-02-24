Очки Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения "Баффало"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Баффало на стадионе "Кибэнк-центр" местные "Сэйбрз" одержали победу над гостями из столицы США – "Вашингтон Кэпиталз". Итоговый счет 5:2 в пользу хозяев.

Не спасла "Вашингтон" от поражения и одна из ключевых связок клуба – россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Оба организовали первый гол "столичных" – Евгений отпасовал, Александр забил. Но одноклубников россиян хватило еще на одну шайбу в исполнении Андре Бураковски.

В остальном же солировали хоккеисты "Баффало", в составе которого главным героем матча стал Сэм Райнхарт,. Он отправил в ворота "кэпз" три шайбы. Еще два гола на счету Джейсона Поменвиля и Расмуса Далина.

Благодаря этой победе хоккеисты "Сэйбрз" прервали свою неудачную серию, состоявшую из четырех поражений. "Вашингтон" же, наоборот, потерпел первое поражение за три предыдущие игры.