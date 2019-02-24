Два очка Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Нью-Йорке "Рейнджерс" на своем льду оказались сильнее "Нью-Джерси Девилз". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "рейнджеров".

Уже в первом периоде хоккеисты "Нью-Йорка" обеспечили себе комфортный задел перед соперником, забросив три безответные шайбы. Поспособствовал этому и российский легионер "Рейнджерс" Павел Бучневич, дважды ассистировавший своим партнерам Джимми Веси и Райану Строуму. Еще одну шайбу забивал Крис Крайдер.

Второй период выдался безголевым, а в заключительном отрезке игры команды дважды обменивались голами. В составе "Нью-Йорка" забивали Бреди Шей и все тот же Строум, которому на этот раз ассистировал уже Владислав Наметников. У "дьяволов" же авторами заброшенных шайб стали Кенни Агостино и Энди Грин.

Также отметим, что в составе "Рейнджерс" вратарь Александр Георгиев отразил 19 из 21 нанесенных по его воротам бросков.