ВМС Венесуэлы реградили путь судну с иностранной гуманитарной помощью

Венесуэльская журналистка Мариана Рейес сообщила, что в субботу, 23 февраля, корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с грузом гуманитарной помощи, следовавшее из Пуэрто-Рико. Она уточнила, что корабли не давали судну продолжать движение, в результате чего оно развернулось и легло на обратный курс. В настоящее время транспорт находится в международных водах и ждет дальнейших указаний.

Судно с 250 тоннами собранной для Венесуэлы гуманитарной помощи на борту вышло из Пуэрто-Рико в минувшую среду, 20 февраля. На его перехват были отправлены шесть боевых кораблей ВМС Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Ранее провозгласивший себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в 23 февраля в Венесуэлу из-за границы, в том числе, из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии".