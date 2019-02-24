Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

По информации министра иностранных дел Колумбии, глава государства Иван Дуке отдал приказ вернуть с венесуэльской границы грузовики с гуманитарной помощью. По его словам, приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне. Кроме того, другой причиной отзыва конвоя стала необходимость защиты груза, который не был сожжен ранее.

Как сообщалось, накануне на колумбийско-венесуэльской границе были сожжены три грузовика с грузом собранной для народа Венесуэлы гуманитарной помощи, напоминает ТАСС.

Также глава внешнеполитического ведомства Колумбии сообщил, что в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими силовиками, применявшими слезоточивый газ и нелетальное оружие, пострадали, по меньшей мере, 285 человек, 37 из которых были госпитализированы. Среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Ранее провозгласивший себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что 23 февраля в страну будет доставлена из-за границы, в том числе, из Колумбии и Бразилии, иностранная гуманитарная помощь. Законное правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии".