Российские юниорки выиграли чемпионат мира по керлингу

В Канаде завершился юниорский чемпионат мира по керлингу. Мировое первенство ознаменовалось победой спортсменок женской сборной России, которые в финальном поединке одержали победу над канадскими сверстницами.

Российская команда в лице Влады Румянцевой, Дарьи Морозовой, Ирины Рязановой и Веры Тюляковой выиграла финал с минимальным счетом 8:7. По пути в финал российские керлингистки провели 10 матчей, выиграв из них в семи, и еще в трех потерпев поражение.

Бронзовыми медалистами чемпионата мира стали спортсменки сборной Швейцарии. В утешительном поединке за третье место они оказались сильнее соперниц из Китая. Итоговый счет 6:4 в пользу европейской команды.