Шатаут Бобровского и два очка Панарина принесли "Коламбусу" победу над "Сан-Хосе"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс" отметился двумя результативными передачами и помог своей команде одержать победу.

Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0. Авторами заброшенных шайб стали Бун Дженнер, Мэтт Дюшейн, Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Отметим, что российский одноклубник Панарина вратарь Сергей Бобровский оформил второй сухой матч кряду. В матче с "акулами" он отразил все 26 бросков.

"Коламбус" одержал в "регулярке" НХЛ вторую победу подряд с общим счетом 7:0. С 73 очками "синие мундиры" занимают седьмую строчку Восточной конференции. "Сан-Хосе" с 80 баллами – второй на Западе.

В еще двух параллельных матчах "Каролина Харрикенйз" на выезде разгромила "Даллас Старз" (3:0), а "Флорида Пантерз" на своем льду оказала "Лос-Анджелес Кингз" недружелюбный прием и разгромила гостей со счетом 6:1. В составе "пантер" одной голевой передачей отметился Евгений Дадонов.