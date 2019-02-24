В Китае зафиксировано сильное землетрясение

Сейсмологическая служба обсерватории Гонконга сообщила, что в воскресенье, 24 февраля, в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от городского округа Цзыгун с населением около 2,7 миллиона человек, передает ТАСС. К настоящему времени о жертвах и нанесенном ущербе не поступало.