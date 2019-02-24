Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 февраля 201905:49

Обстановка вокруг Венесуэлы накаляется

После попытки прорыва на территорию Венесуэлы конвоя с так называемой американской гуманитарной помощью кризис в отношениях между Каракасом и Боготой обострился до предела. Власти Боливарианской Республики считают эту операцию прелюдией к военному вторжению США и направили к колумбийской границе военных, чтобы не допустить грузы в страну. Сообщается, что несколько грузовиков загорелись. Президент Мадуро уверен в том, что это дело рук оппозиции, которая старается довести конфликт до вооруженного столкновения.

 

МИД Венесуэлы уже разорвал дипломатические отношения с Боготой и дал колумбийским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. В Каракасе подчеркивают: Колумбия вместе с США устроила на границе настоящее "пропагандистское шоу", нарушив при этом все нормы и уставы ООН. Накануне президент Венесуэлы выступил перед своими сторонниками. Николас Мадуро не исключил, что его попытаются убить оппозиционеры, которые поддерживают ставленника Вашингтона Гуайдо, и призвал народ защищать страну. "Я отдаю приказ народу и вооруженным силам: если в один день вы услышите новость, что со мной что-нибудь случилось, не сомневайтесь ни секунды в том, чтобы выйти на улицы, чтобы защищать родину", — призвал он.

На стороне венесуэльского лидера не только военные, но и народ. На митинг в поддержку Мадуро и его правительства собрались примерно 20 тысяч человек. Появление президента в центре Каракаса они встретили громкими аплодисментами. После выступления Николас Мадуро исполнил со своей супругой зажигательный танец. Собравшимся идея понравилась, и они тоже начали пританцовывать, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, президент Боливии написал слова поддержки венесуэльцам. В своем Twitter Эво Моралес поприветствовал всех, кто встал на защиту своего достоинства и мобилизовал все силы для защиты своей страны. При этом так называемую "американскую гуманитарную помощь", которую США усиленно навязывают Венесуэле, Моралес назвал "троянским конем".

Поддержать граждан Венесуэлы решили и простые американцы. Жители Нью-Йорка провели на Уолл-стрит митинг под названием "Трамп, руки прочь от Венесуэлы". Они требовали, чтобы президент США и его администрация перестали вмешиваться в дела Каракаса. Николас Мадуро уже написал в Twitter слова благодарности демонстрантам.

А вот власти США продолжают гнуть свою линию и пытаются навязать свои условия. Так, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями. По его мнению, венесуэльские военные должны впустить в страну гуманитарную помощь США, либо республика столкнется с еще большей изоляцией.

Ранее по теме

Сейчас

04:23

В Китае зафиксировано сильное землетрясение

02:34

Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

01:38

ВМС Венесуэлы преградили путь судну с иностранной гуманитарной помощью

23:55

В США разбился грузовой Boeing

20:36

Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми

20:29

Отправленный в Венесуэлу грузовик вернулся в Бразилию

19:35

Парижская полиция снова применила газ против "жилетов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обстановка вокруг Венесуэлы накаляется

Обстановка вокруг Венесуэлы накаляется

1 час назад
Facebook "запретил" День защитника Отечества

Facebook "запретил" День защитника Отечества

50 минут назад
Украина окончательно политизировала "Евровидение"

Украина окончательно политизировала "Евровидение"

58 минут назад
Эшелон с трофеями из Сирии проедет по России

Эшелон с трофеями из Сирии проедет по России

8 часов назад
Российские юниорки выиграли чемпионат мира по керлингу

Российские юниорки выиграли чемпионат мира по керлингу

4 часа назад
Минобороны поздравило россиян креативными открытками

Минобороны поздравило россиян креативными открытками

9 часов назад
Серьезное ДТП в Санкт-Петербурге: 2 погибших, 3 пострадавших

Серьезное ДТП в Санкт-Петербурге: 2 погибших, 3 пострадавших

4 часа назад
Ветерану вернули медаль, потерянную в бою в 1945-м

Ветерану вернули медаль, потерянную в бою в 1945-м

8 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Дознавательницу уволили за стриптиз в отделе полиции

Дознавательницу уволили за стриптиз в отделе полиции

14 часов назад
Кто и почему сдал Крым? Документальный фильм

Кто и почему сдал Крым? Документальный фильм

7 часов назад
565
В США разбился грузовой Boeing

В США разбился грузовой Boeing

7 часов назад
Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145

Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145

7 часов назад
В США темнокожих детей заставили собирать хлопок под песню рабов

В США темнокожих детей заставили собирать хлопок под песню рабов

9 часов назад
Украина: покупка голосов Порошенко и травля Опанасюк

Украина: покупка голосов Порошенко и травля Опанасюк

9 часов назад
Герои "Движения вверх": этот фильм можно смотреть бесконечно

Герои "Движения вверх": этот фильм можно смотреть бесконечно

9 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

4 часа назад
Россиянин Буров – победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Россиянин Буров – победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике

7 часов назад
В Париже ранили 2, задержали 28 "желтых жилетов"

В Париже ранили 2, задержали 28 "желтых жилетов"

8 часов назад
Елена Никитина впервые выиграла Кубок мира по скелетону

Елена Никитина впервые выиграла Кубок мира по скелетону

8 часов назад
В зоне поражения – каждый: корь перестала быть "детской чумой"

В зоне поражения – каждый: корь перестала быть "детской чумой"

8 часов назад
Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми

Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми

10 часов назад
День защитника Отечества напомнил россиянам о разных эпохах и битвах

День защитника Отечества напомнил россиянам о разных эпохах и битвах

10 часов назад
Пригожин: украинские политики пиарятся за счет артистов

Пригожин: украинские политики пиарятся за счет артистов

10 часов назад
Дима Билан получил двойной перелом ноги

Дима Билан получил двойной перелом ноги

11 часов назад
"Роскосмос" уточнил время пуска "Союза"

"Роскосмос" уточнил время пуска "Союза"

11 часов назад
Обнаружена причина стремительного развития рака простаты

Обнаружена причина стремительного развития рака простаты

12 часов назад
США уличили в желании "удушить" самостоятельные страны

США уличили в желании "удушить" самостоятельные страны

12 часов назад
В "Лосином острове" потерялись трое детей

В "Лосином острове" потерялись трое детей

12 часов назад
Хант поведал об "удивительном превращении вассала Советов" в члена ЕС

Хант поведал об "удивительном превращении вассала Советов" в члена ЕС

12 часов назад
Украинские военные прокомментировали подрыв машины с гражданскими

Украинские военные прокомментировали подрыв машины с гражданскими

12 часов назад
Драчун Башаров может покинуть "Битву экстрасенсов"

Драчун Башаров может покинуть "Битву экстрасенсов"

12 часов назад
Невежество британских журналистов вызвало сожаление российских дипломатов

Невежество британских журналистов вызвало сожаление российских дипломатов

13 часов назад
Илон Маск взял ипотеку на 30 лет

Илон Маск взял ипотеку на 30 лет

14 часов назад
Турецкое судно налетело на камни около побережья Италии. Видео

Турецкое судно налетело на камни около побережья Италии. Видео

14 часов назад
Фамилия нового президента Nintendo стала поводом для насмешек

Фамилия нового президента Nintendo стала поводом для насмешек

14 часов назад
Зеленский не знает, как положить конец войне

Зеленский не знает, как положить конец войне

15 часов назад
На выход США из ДРСМД Россия может ответить наземным "Калибром"

На выход США из ДРСМД Россия может ответить наземным "Калибром"

16 часов назад
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет

5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет

19 часов назад
Черника лечит не только глаза, но и сердце

Черника лечит не только глаза, но и сердце

22.02.2019 13:56
Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

22.02.2019 13:38
Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

22.02.2019 09:56
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

22.02.2019 06:25
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25