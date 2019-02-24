Обстановка вокруг Венесуэлы накаляется

После попытки прорыва на территорию Венесуэлы конвоя с так называемой американской гуманитарной помощью кризис в отношениях между Каракасом и Боготой обострился до предела. Власти Боливарианской Республики считают эту операцию прелюдией к военному вторжению США и направили к колумбийской границе военных, чтобы не допустить грузы в страну. Сообщается, что несколько грузовиков загорелись. Президент Мадуро уверен в том, что это дело рук оппозиции, которая старается довести конфликт до вооруженного столкновения.

МИД Венесуэлы уже разорвал дипломатические отношения с Боготой и дал колумбийским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. В Каракасе подчеркивают: Колумбия вместе с США устроила на границе настоящее "пропагандистское шоу", нарушив при этом все нормы и уставы ООН. Накануне президент Венесуэлы выступил перед своими сторонниками. Николас Мадуро не исключил, что его попытаются убить оппозиционеры, которые поддерживают ставленника Вашингтона Гуайдо, и призвал народ защищать страну. "Я отдаю приказ народу и вооруженным силам: если в один день вы услышите новость, что со мной что-нибудь случилось, не сомневайтесь ни секунды в том, чтобы выйти на улицы, чтобы защищать родину", — призвал он.

На стороне венесуэльского лидера не только военные, но и народ. На митинг в поддержку Мадуро и его правительства собрались примерно 20 тысяч человек. Появление президента в центре Каракаса они встретили громкими аплодисментами. После выступления Николас Мадуро исполнил со своей супругой зажигательный танец. Собравшимся идея понравилась, и они тоже начали пританцовывать, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, президент Боливии написал слова поддержки венесуэльцам. В своем Twitter Эво Моралес поприветствовал всех, кто встал на защиту своего достоинства и мобилизовал все силы для защиты своей страны. При этом так называемую "американскую гуманитарную помощь", которую США усиленно навязывают Венесуэле, Моралес назвал "троянским конем".

Поддержать граждан Венесуэлы решили и простые американцы. Жители Нью-Йорка провели на Уолл-стрит митинг под названием "Трамп, руки прочь от Венесуэлы". Они требовали, чтобы президент США и его администрация перестали вмешиваться в дела Каракаса. Николас Мадуро уже написал в Twitter слова благодарности демонстрантам.

А вот власти США продолжают гнуть свою линию и пытаются навязать свои условия. Так, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями. По его мнению, венесуэльские военные должны впустить в страну гуманитарную помощь США, либо республика столкнется с еще большей изоляцией.