Саудовскую Аравию в США будет представлять женщина

Впервые женщина стала послом Саудовской Аравии в США. Это принцесса Рима, дочь принца Бандара, который занимал эту же должность с 1983 по 2005 год.

Новый руководитель дипмиссии училась в США, а пять лет назад вошла в список 200 самых влиятельных арабских женщин по версии журнала Forbes, передает телеканал "Россия 24". Предыдущим местом работы принцессы была Национальная федерация спорта.

До принцессы Римы послом королевства в Вашингтоне был сын короля Саудовской Аравии. Указом отца он перешел в Министерство обороны государства.