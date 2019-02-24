Facebook "запретил" День защитника Отечества

Как выяснилось, поздравление с Днем защитника Отечества противоречит нормам Facebook: социальная сеть блокирует такие посты, а их авторов отправляет в бан.

Так случилось и с российским блогером Сергеем Колясниковым, о чем он написал в своем Twitter. Возможно, администрации русскоязычного Facebook, а в ней, по словам блогера, сплошные украинцы, не понравилось то, что к публикации прикреплены фото героев Отечества.

При этом не секрет, что украинские пользователи, среди которых есть высокопоставленные лица, спокойно публикуют призывы к агрессии и убийствам, и им за это ничего не делают.