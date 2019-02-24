"Бавария" догнала лидирующую "Боруссию" в таблице Бундеслиги

В матче 23 тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на своем домашнем стадионе "Альянц Арена" одержала победу над берлинской "Гертой". Для завоевания трех очков мюнхенцам понадобилось забить один гол.

Подопечные Нико Ковача добились победы после того, как на 62 минуте встречи единственный гол забил испанский полузащитник Хави Мартинес. Положение "Старой дамы" осложнилось после того, как на 84 минуте матча прямую красную карточку схлопотал Карим Рекик. На то, чтобы отыграться у футболистов "Герты" возможностей уже не хватило.

"Бавария" благодаря домашнему успеху набрала 51 балл и сравнялась по этому показателю с лидером Бундеслиги – дортмундской "Боруссией". Впрочем, у "шмелей" остается еще матч в запасе. В воскресенье, 24 февраля, ей предстоит провести домашний поединок против леверкузенского "Байера".