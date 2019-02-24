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Ситуация на Украине 1 час назад

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24 февраля 201907:00

Порошенко назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге в городе Жолкве с рассказами на свою любимую тему о "кознях России" и "войне с Москвой", оговорился, сказав, что Украина – агрессор, чем изрядно рассмешил собравшихся.

"Сегодня я как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины должен сохранить Украину и оборону Украины для того, чтобы дать отпор украинскому агрессору", — сказал глава государства.

Для украинского лидера это далеко не первая подобная оговорка. Так, ранее он говорил, например, что землю Крыма, Севастополя и Донбасса топчут украинские оккупанты, а до этого рассказал всю правду об украинском режиме, заявив: "Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", на напоминает телеканал "Россия 24".

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