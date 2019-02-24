Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от проигрыша "Филадельфии"

"Питтсбург Пингвинз" потерпели поражение от "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на открытой площадке стадиона "Линкольн Файненншл Филд" и завершилась победой "Флайерз" со счетом 4:3.

В составе "Питтсбурга" одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин, который на 46 минуте встречи сделал счет 3:1 в пользу своей команды. До него за "пингвинов" забивали Сидни Кросби и Джастин Шульц.

Однако удержать, казалось бы, комфортное преимущество в две шайбы им не удалось. За последние три минуты матча хоккеисты "Филадельфии" смогли перевернуть ход встречи. К имеющейся шайбе в исполнении Шона Кутюрье хозяева приплюсовали голы Джеймса ван Римсдайка и Якуба Ворачека, последняя из которых была заброшена за 20 секунд до финальной сирены.

Как итог, матч перешел в овертайм. И уже спустя две минуты после начала дополнительного времени нападающий "Флайерз" Клод Жиру забил решающий гол, принеся волевую победу своему клубу.

В еще одном матче дня "Торонто Мэйпл Лифз" в игре против "Монреаль Канадиенс" также продемонстрировал чудеса того, как выбираться из сложных ситуаций. Первый период "кленовые листья" завершили с катастрофичными 0:3. Однако за два оставшихся периода они смогли забросить шесть шайб подряд и вырвать победу со счетом 6:3.