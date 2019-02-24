В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин

Накануне поздно вечером на Северном мосту в Краснодаре столкнулись, по меньшей мере, 10 автомашин. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

По одной из версий, причиной массовой аварии стали гололед и несоблюдение скоростного режима, сообщает телеканал "Россия 24". На место ЧП прибыли полиция, скорая помощь и пожарные, так как один из автомобилей загорелся. Пламя удалось потушить.