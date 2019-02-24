Плохое самочувствие пассажирки привело к экстренной посадке самолета

Следовавший из столицы Амурской области в Москву самолет пришлось вернуть в Благовещенск через час после вылета. Причиной этого стало самочувствие одной из пассажирок, которой стало плохо во время полета.

После приземления женщина смогла самостоятельно покинуть борт, ее доставили в больницу. Вернувшийся в аэропорт вылета после проведения дозаправки уже вылетел по маршруту, задержка составила около четырех часов, сообщает телеканал "Россия 24".