Голдобин не спас "Ванкувер" от поражения в матче с "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Ванкувер Кэнакс" на своем льду потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (5-я минута), Райан Пулок (15-я), Антони Бовиллье (43-я) и Кэл Клаттербак (59-я). Российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду почти 20 минут, но результативными действиями не отметился.

В другом матче игрового дня "Эдмонтон Ойлерз" дома обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 2:1.