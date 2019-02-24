Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких

Госпитализирован народный артист СССР Георгий Данелия — по словам супруги режиссера Галины, у него воспаление легких. Она не уточнила, когда именно режиссера госпитализировали, но сообщила, что он находится в реанимации.

Георгий Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года, закончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", затем работал на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Его наиболее известные и любимые зрителями фильмы — "Я шагаю по Москве" (1963), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986).

Данелия — лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР, орденов "За заслуги перед отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", также награжден грузинским орденом Чести, напоминает ТАСС. Режиссер — неоднократный лауреат Всесоюзного кинофестиваля, обладатель премий "Ника" и "Кинотавр", премии "Золотой орел" и призов множества мировых кинофестивалей.