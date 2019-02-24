Сноубордист Логинов стал вторым на этапе Кубка мира в Китае

В Китае завершился этап Кубка мира по сноуборду. Россиянин Дмитрий Логинов занял второе место в дисциплине параллельный слалом. В финале двукратный чемпион мира уступил итальянцу Даниэлю Багоцце

Третьим стал еще один итальянец Роланд Фишналлер​​​. Другие российские сноубордисты Дмитрий Карлагачев и Андрей Соболев не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. Дмитрий Сарсембаев выбыл в 1/8 финала.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянки не смогли побороться за награды. Мария Валова выбыла в четвертьфинале, а Милена Быкова и Наталья Соболева остановились на стадии 1/8 финала. Победу одержала хозяйка соревнований китаянка Гон Найин.