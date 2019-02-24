Пушков предупредил Мадуро, что это были "лишь первые раунды"

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter предупредил президента Венесуэлы Николаса Мадуро о новых попытках провокаций со стороны оппозиции.

Как считает Пушков, власть Мадуро прочнее, чем казалось временному президенту Хуану Гуайдо. Оппозиция, поддерживаемая Западом, будет продолжать пытаться прорвать границу, используя "гуманитарную помощь" как предлог, пишет РИА Новости.

"Его будут продолжать испытывать на прочность. Это лишь первые раунды", — уверен Пушков.

По словам Пушкова, Мадуро опирается на поддержку армии. Ранее президент Мадуро приказал полностью заблокировать наземную границу с Бразилией.