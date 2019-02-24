Момент страшной аварии на Невском проспекте в центре Петербурга попал на видео

Камера наблюдения запечатлела резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в ночь на воскресенье, 24 февраля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Мурад К., 1989 года рождения, находившийся за рулем автомобиля BMW X6, не справился с управлением и на большой скорости выскочил на тротуар, где сбил людей, после чего выехал обратно на проезжую часть.

В результате инцидента погибли два человека, еще четыре прохожих получили травмы различной степени тяжести.

Судя по кадрам видео, пострадавших могло быть больше – несколько человек просто увернулись от автомобиля, который уже потерял скорость.

В настоящее время предполагаемый виновник аварии задержан, проводятся следственные действия.