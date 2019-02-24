Биатлонист Елисеев завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы

В Минской области продолжается чемпионат Европы по биатлону. В мужской гонке преследования россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль.

Победу одержал норвежец Тарьей Бе, которому Елисеев уступил 28,5 секунд. Оба спортсмены допустили по одному промаху на четырех огневых рубежах. Третье место занял еще один норвежец Хавард Богетвейт, отставший от победителя на 54,2 секунды (1 промах).

Другой россиянин Дмитрий Малышко занял шестое место (+1.17,2, два промаха), Никита Поршнев – 12-е (+2.08,2, два промаха), Максим Цветков – 20-е (+2.23,7, два промаха), Антон Бабиков – 21-е (+2.23,8, три промаха), Семен Сучилов – 30-е (+2.52,8, три промаха).