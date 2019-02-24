Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

Президент Франции Эммануэль Макрон — фанат горных лыж, однако в этом году ему придется на время забросить любимый спорт, сообщает газета Le Parisien. Обычно Макрон с супругой приезжают на курорт Ла Монжи, где президент Франции провел детство, гостя у бабушки. Но в этом году Макрон не появится на горнолыжных курортах, чтобы не раздражать "желтые жилеты" — участников протестных акций. Ла Монжи — недорогой курорт, на нем не встретишь богачей и знаменитостей. Однако и такой вид отдыха Макрон предпочел исключить. Хотя по отзывам окружения Макрон по владению лыжами не уступает другому знаменитому французскому президенту-фанату лыж — Валери Жискар д`Эстену, и называют Эммануэля "горнолыжным гением".

Причина отказа президента от любимого отдыха — нежелание напоминать населению о том, что и такие скромные поездки многим не по карману. По статистике, только 8% французов уезжают кататься на лыжах раз в два года, когда 2/3 вообще никуда не уезжают на зимние каникулы.

Многим помнится и явный прокол Макрона как политика, когда в 2017 году, сидя в горнолыжной экипировке в кафе альпийского курорта, он рассуждал о необходимости усилить контроль над пособиями для безработных. Этот телесюжет даже сравнивали с китчевой предвыборной кампанией политика Доминика Стросс-Кана, который в ролике лихо спускался с горы, хвастая перед избирателями скоростным спуском по слаломной трассе. И вообще, отдых французских лидеров на горных курортах довольно дорого обходится госбюджету. К примеру, для бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона пришлось создать специальную "горную группу" полицейских-лыжников. И каждая такая поездка обходилась казне примерно в 20 тысяч евро.

Сейчас зимний отдых в горах превратился для французов из доступного времяпрепровождения в дорогостоящие поездки, доступные лишь элите. Для среднего жителя Франции катающийся по заснеженным склонам президент становится символом того, что для многих абсолютно недостижимо.