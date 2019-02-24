Тема:

Франция. Протесты "желтых жилетов" 44 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 февраля 201912:37

Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон — фанат горных лыж, однако в этом году ему придется на время забросить любимый спорт, сообщает газета Le Parisien. Обычно Макрон с супругой приезжают на курорт Ла Монжи, где президент Франции провел детство, гостя у бабушки. Но в этом году Макрон не появится на горнолыжных курортах, чтобы не раздражать "желтые жилеты" — участников протестных акций. Ла Монжи — недорогой курорт, на нем не встретишь богачей и знаменитостей. Однако и такой вид отдыха Макрон предпочел исключить. Хотя по отзывам окружения Макрон по владению лыжами не уступает другому знаменитому французскому президенту-фанату лыж — Валери Жискар д`Эстену, и называют Эммануэля "горнолыжным гением".

Причина отказа президента от любимого отдыха — нежелание напоминать населению о том, что и такие скромные поездки многим не по карману. По статистике, только 8% французов уезжают кататься на лыжах раз в два года, когда 2/3 вообще никуда не уезжают на зимние каникулы.

Многим помнится и явный прокол Макрона как политика, когда в 2017 году, сидя в горнолыжной экипировке в кафе альпийского курорта, он рассуждал о необходимости усилить контроль над пособиями для безработных. Этот телесюжет даже сравнивали с китчевой предвыборной кампанией политика Доминика Стросс-Кана, который в ролике лихо спускался с горы, хвастая перед избирателями скоростным спуском по слаломной трассе. И вообще, отдых французских лидеров на горных курортах довольно дорого обходится госбюджету. К примеру, для бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона пришлось создать специальную "горную группу" полицейских-лыжников. И каждая такая поездка обходилась казне примерно в 20 тысяч евро.

Сейчас зимний отдых в горах превратился для французов из доступного времяпрепровождения в дорогостоящие поездки, доступные лишь элите. Для среднего жителя Франции катающийся по заснеженным склонам президент становится символом того, что для многих абсолютно недостижимо.

 

Ранее по теме

Сейчас

12:57

BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

12:28

Названы потенциальные цели "Цирконов" в США

09:55

Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких

08:24

В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин

07:00

Порошенко назвал Украину агрессором

04:23

В Китае зафиксировано сильное землетрясение

02:34

Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Названы потенциальные цели "Цирконов" в США

Названы потенциальные цели "Цирконов" в США

47 минут назад
BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

14 минут назад
Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии

Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии

2 часа назад
191 против 15: русский экзархат в Европе не подчинился Константинополю

191 против 15: русский экзархат в Европе не подчинился Константинополю

45 минут назад
Сестры Опанасюк отказались променять родителей на "Евровидение"

Сестры Опанасюк отказались променять родителей на "Евровидение"

1 час назад
Facebook "запретил" День защитника Отечества

Facebook "запретил" День защитника Отечества

7 часов назад
Порошенко назвал Украину агрессором

Порошенко назвал Украину агрессором

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

5 часов назад
Российские юниорки выиграли чемпионат мира по керлингу

Российские юниорки выиграли чемпионат мира по керлингу

10 часов назад
Пушков предупредил Мадуро, что это были "лишь первые раунды"

Пушков предупредил Мадуро, что это были "лишь первые раунды"

1 час назад
Сноубордист Логинов стал вторым на этапе Кубка мира в Китае

Сноубордист Логинов стал вторым на этапе Кубка мира в Китае

2 часа назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

45 минут назад
Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

46 минут назад
Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

1 час назад
Российский боец Буторин: трештокинг лечится в октагоне

Российский боец Буторин: трештокинг лечится в октагоне

1 час назад
Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

1 час назад
Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

1 час назад
Биатлонист Елисеев завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы

Биатлонист Елисеев завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы

1 час назад
Полицейский чудом увернулся от грузовика на дороге в Екатеринбурге. Видео

Полицейский чудом увернулся от грузовика на дороге в Екатеринбурге. Видео

2 часа назад
В США умер в 30 лет внук знаменитого актера Кларка Гейбла

В США умер в 30 лет внук знаменитого актера Кларка Гейбла

2 часа назад
Бобровский установил рекорд "Коламбуса" и получил звезду игрового дня

Бобровский установил рекорд "Коламбуса" и получил звезду игрового дня

2 часа назад
Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

3 часа назад
У студента в центре Москвы украли золотые часы стоимостью более миллиона рублей

У студента в центре Москвы украли золотые часы стоимостью более миллиона рублей

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 23 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 23 февраля 2019 года

3 часа назад
В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин

В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин

4 часа назад
Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

Конвой с гумпомощью отводят от границы Венесуэлы

10 часов назад
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

22.02.2019 06:25
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25