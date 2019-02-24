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24 февраля 201912:12

Российский боец Буторин: трештокинг лечится в октагоне

Российский боец Алексей Буторин поделился ожиданиями от предстоящего поединка против испанца Даниэля Толедо. Бой станет одним из центральных на турнире ACA 93, который пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге.

"Подготовка идет по плану, — рассказал Буторин, которого цитирует пресс-служба соревнований. — Сейчас делаю больше спарринговой работы, оттачиваю свои "коронки". Против Толедо выдумывать ничего не буду, планирую провести бой в стойке, а что получится на деле, увидим в марте. Конечно хочется завершать бои нокаутом, чтобы ни у кого не было сомнений. Но стараюсь на этом не зацикливаться, так как это мешает".

"То, что турнир пройдет в моем родном городе, по сути никак на влияет на результат. Потому что где бы ты не выступал — цена ошибки одинакова. Но, тем не менее, я рад, что буду драться в Санкт-Петербурге и рассчитываю на поддержку болельщиков", — отметил российский боец.

"Спасибо Толедо за красноречие, за его обещания разорвать меня, как "основное блюдо". Попытку трештокинга можно считать засчитанной. Хорошо, если это придаст ему сил, они еще понадобятся ему в бою. Только все оружие аллигатора — челюсть, но, если ее завязать, то с ним можно делать, что угодно. И если болтовня — твое преимущество, Толедо, то это легко "лечится" в октагоне, где придется помолчать", — добавил Буторин.

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