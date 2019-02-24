191 против 15: русский экзархат в Европе не подчинился Константинополю

В Париже в субботу прошла Генеральная ассамблея священства и верующих русского экзархата в Западной Европе. Это была внеочередная встреча, посвященная проблеме церковного подчинения этого религиозного объединения. В конце 2018 года Константинопольский Синод приказал русскому экзархату самораспуститься и подчиниться местным греческим архиереям.

Участники парижской ассамблеи проголосовали против этого решения 191 голосом из 206, 15 голосов были отданы Константинополю. Ближайшие три месяца экзархат будет решать проблему канонического подчинения. Окончательное решение утвердит Генеральная ассамблея летом этого года.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана после революции 1917 года. В настоящий момент экзархат имеет 65 приходов, 11 церквей, два монастыря и семь скитов в 10 странах Европы.