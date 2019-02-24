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Евровидение-2019 19 минут назад
Травля сестер Опанасюк: Украина хотела в евробудущее, а попала в советские 30-е
На Украине устроили травлю сестрам-близнецам Опанасюк, которые хотели отправиться на песенный конкурс "Евровидение". Повод: девушки отказались называть оккупацией воссоединение Крыма с Россией. В итоге до финала они не дошли. "Осмелься мечтать!" — так звучит слоган песенного конкурса "Евровидение" в этом году. Артистам из Украины, которые не согласны с официальной позицией Киева, по всей видимости, о выступлении в Израиле действительно остается только мечтать. Претенденток на выступление в Тель-Авиве — дуэт Анна-Мария — довели до слез прямо на сцене. Сестры Опанасюк, чьи родители живут в Крыму, не выдержали травли ведущего, который буквально заставлял их ответить, чей же все-таки Крым.
"Все говорят, что Украина направляется в Европу, а мы на себе почувствовали, как в 30-е годы Советского Союза, где нас просто принуждают отказаться от родителей. Мы свой выбор сделали давно. Родители сделали свой. Мы на него повлиять не можем. Но все равно они наши родители, которых мы любим. Если бы возник вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек, мы бы выбрали родителей", — ответили сестры на провокационный вопрос.
Про Советский Союз, от которого так яростно пытается откреститься Украина, вспомнил и шоумен Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка.
"Я школу закончил достаточно давно, но у меня было такое ощущение, что я сейчас побывал на комсомольском собрании. Ситуация очень сложная. Если бы я сейчас стоял на сцене и меня бы заставили оправдывался, то я бы встал и ушел", — заявил артист под гром аплодисментов.
Однако другой член жюри — певица Джамала, победительница "Евровидения-2016" — тут же обрушилась на девушек с волной негодования: "А вы знаете, что люди, которые поедут на конкурс, будут отвечать за всех нас? Они будут представлять всю Украину! Как вы можете говорить в интервью, что Крым – "ваша родина"? Надо отвечать, что Крым — украинский!"
А вот победительница финала национального отбора певица Марув напомнила, что Евровидение — это песенный конкурс, и политике здесь не место. "Хочу напомнить, конкурс "Евровидение" создали после Второй мировой войны, чтобы страны объединялись, чтобы появился некий общий праздник, что-то общее, интересное, чтобы люди делились культурой. Я считаю это круто и классно. Нужно это поддерживать. В первую очередь, это песенный конкурс, а не политические выборы. С этими вопросами лучше пройти несколько километров —в Верховную раду, задать там много вопросов, которые они, кстати, давно заслуживают", — парировала Марув.
Самой Марув, по всей видимости, тоже предстоит пройти проверку на прочность. Окончательное решение о том, поедет ли она в Израиль, примет национальная общественная телерадиокомпаниия Украины. После того как артистка ответит на вопросы о предстоящих гастролях в России (тур намечен на апрель).
Травля сестер Опанасюк, которые считались фаворитками полуфинала, началась после того, как в одном из интервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией оккупацией. Ведущий начал требовать ответа на вопрос "чей Крым?":
— Вы не ответили на вопрос: чей Крым?! Вы же начали говорить: Крым наш.
— Нет, мы ответили: наш, наш дом!
— Нет, в политическом смысле — что с Крымом случилось?
— Случилось то, что там появились две границы: украинская и российская.
— То есть?
— Все разумные люди делают выводы сами. На самом деле, Крым остался Крымом: то же самое море, те же самые горы, тот же воздух.
— Вы меня за идиота считаете сейчас? Море осталось морем, правильно, а горы горами, а что с Крымом-то стало?
— Я вам скажу. Мне кажется, что Украина потеряла Крым.
Досталось и родителям Анны и Марии. Выяснилось, что, как и всех неугодных киевскому режиму, их внесли в базу данных сайта "Миротворец". Их имена появились в разделе "Чистилище".
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