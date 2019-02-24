Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

В Сочи продолжается последний этап Кубка мира по санному спорту. В индивидуальных соревнованиях у мужчин победу одержал российский саночник Семен Павличенко. Второе место занял другой россиянин Роман Репилов.

Павличенко по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,867 секунды. Репилов отстал на 0,434 секунды. Третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (отставание 0,460 секунды).

Еще один россиянин Максим Аравин стал четвертым (+0,574), Александр Степичев — пятым (+0,592), Александр Горбацевич — 24-м (+5,086).