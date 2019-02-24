BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

В ДТП на Невском проспекте (Санкт-Петербург) возле бизнес-центра "Невский Плаза" погибла 39-летняя жительница Москвы. Еще одной жертвой аварии, в которой BMW X6 врезался в толпу, стал американец.

Еще трех человек госпитализировали. Водитель не стал скрываться с места происшествия, его задержали. Сообщалось, что мужчина был лишен прав еще в ноябре 2018 года.

Перед тем, как въехать в толпу, автомобиль столкнулся еще с двумя машинами. Водителю вменяется нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц, передает ТАСС.