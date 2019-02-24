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Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад
Лавров – о странности японских партнеров и интеллектуальных способностях американских
В Москве не видят оснований, на которых коллеги из Токио заявили, что проблема мирного договора будет решена на японских условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" глава российского внешнеполитического ведомства обрисовал сложившуюся ситуацию, которая, на его взгляд, является несколько странной. Так, Лавров напомнил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, сообщил о своих планах решить вопрос с мирным договором на японских условиях.
"Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение", — признался высокопоставленный российский дипломат. По словам Лаврова, ни президент России Владимир Путин, ни он, ни кто-либо другой из участников российско-японских консультаций не давал японским коллегам оснований для подобных заявлений. А то, что в ходе встречи на полях саммита G20 в Сингапуре Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном: Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа.
"Там четко сказано: сначала заключение мирного договора", — подчеркнул Лавров. А это означает необходимость признания Японией результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Он напомнил, что итоги Второй мировой войны закреплены в Уставе ООН, Япония этот Устав ратифицировала, а отзывать свою ратификацию некорректно. "Так не получится", — указал глава МИД РФ.
"Наша позиция очень проста: для того чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах", — подчеркнул он.
А в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 24 февраля, Лавров посетовал на то, что оценить интеллектуальные способности некоторых представителей американской элиты довольно сложно.
Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию предложил тем силам в США, кто одержим идеей своего превосходства над всем остальным миром, посчитать дальность и скорость перспективных российских систем вооружения, которые Россия вынуждена будет создавать в ответ на угрозы своей безопасности, которые возникнут при выходе Вашингтона из ДРСМД.
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