Рабочие уронили внедорожник, пытаясь достать его со льда реки в Алтайском крае. Видео

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в городе-курорте Белокурихе, расположенном в Алтайском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие и последовавшая за этим неудачная "спасательная операция".

Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 водитель которого решил скрыться от правоохранителей. В итоге мужчина не справился с управлением и внедорожник рухнул с моста, оказавшись на льду в реке Белокурихе.

Нарушитель и его пассажир не пострадали – выбраться из транспортного средства им помогли сотрудники ДПС.

После этого рабочие попытались извлечь внедорожник. Им удалось приподнять машину с помощью крана, однако трос не выдержал и Land Cruiser упал обратно на лед и опрокинулся на крышу.