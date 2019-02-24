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24 февраля 201913:46

Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

Сергей Фадеичев/ТАСС

Оговорка президента Украины Петра Порошенко, когда он назвал свою страну агрессором, была искренней. Жители Донбасса впервые услышали от него правду, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

В интернете есть запись, как Порошонко на выступление в Жолкве называет Украину агрессором​​​.

 

В 2014 году началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек, передает РИА Новости.

 

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