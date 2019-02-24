Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

Оговорка президента Украины Петра Порошенко, когда он назвал свою страну агрессором, была искренней. Жители Донбасса впервые услышали от него правду, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

В интернете есть запись, как Порошонко на выступление в Жолкве называет Украину агрессором​​​.

В 2014 году началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек, передает РИА Новости.