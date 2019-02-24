Император Акихито считает, что Японии пора открыться миру

Император Японии Акихито призвал руководство и жителей своей страны быть более открытыми внешнему миру и работать над выстраиванием отношений с иностранными государствами.

В ходе своей речи на торжественной церемонии по случаю 30-летия пребывания императора на троне Акихито напомнил, что Япония, являясь островным государством, имела относительное преимущество при построении собственной уникальной культуры. Однако, учитывая все более интенсивное движение в сторону глобализации, он посоветовал своей стране больше открываться внешнему миру.

По мнению императора, Японии необходимо "при помощи мудрости и внутренней силы вырабатывать собственную позицию и честно трудиться над построением отношений с другими странами".

Император Акихито уже в апреле намерен отречься от престола в пользу сына Нарухито. 2 января этого года он в последний раз выступил с обращением к нации. Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 85 лет, напоминает "Интерфакс".