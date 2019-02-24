Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. Россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали.

В финальном забеге российские лыжники 1,88 секунду проиграли сборной Норвегии. Третьей стала команда Италии с отставанием от победителей 4,03 секунды.

Ранее первыми финальный забег проводили женщины. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова остановились в шаге от подиума, заняв четвертое место.