Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг заявления спикера парламента и одного из лидеров правящей Демократической партии Андриана Канду о вмешательстве России в парламентские выборы в республике, которые проходят в воскресенье, 24 февраля.

"Россия не вмешивается в наши выборы, а заявления спикера кощунственны", — сказал после посещения избирательного участка Додон, слова которого приводит ТАСС.

Президент обвинил демократов в проведении антироссийской политики и в том, что они не озаботились трудностями молдавских производителей, которые потеряли основной для них российский рынок, ни проблемами более 500 тысяч трудовых мигрантов в РФ, деньги которых помогают удерживать на плаву экономику Молдавии.

Он напомнил, что, когда один из работавших по контракту с США в Афганистане молдавских пилотов погиб, а другие попали в плен к талибам, правительство раздавало обещания, но за более чем три года так ничего и не сделало для их освобождения. В результате их вытащили из плена с помощью РФ. И тогда в Кишиневе не придумали ничего лучшего, чем обвинить Москву во вмешательстве в выборы. "Порядочные люди так не поступают", — подчеркнул Додон.

После того как президент проголосовал на участке, он призвал граждан Молдавии активно участвовать в выборах, чтобы проевропейская Демократическая партия Молдовы потеряла большинство в парламенте. Глава государств выразил надежду на то, что голосование поможет сменить парламент и правительство и улучшить непростую ситуацию в стране.

Ранее в воскресенье на избирательном участке Канду заявил, что Россия использовала различные средства, чтобы повлиять на молдавские выборы. Речь идет, по словам Канду, в том числе об амнистии мигрантов, снятии таможенных пошлин на молдавскую продукцию и ситуации со спасенными из Афганистана пилотами. Москва все обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах неоднократно отвергала.