24 февраля 201914:47
Башкирский умелец сконструировал подъемник для детской горки из старых "Жигулей". Видео
Житель Башкирии нашел неожиданное применение старому автомобилю "ВАЗ-2107", соорудив из него подъемник для детской горки. Как сообщают "Вести-Башкортостан" конструктор-самоучка проживает в селе Первое Иткулово Баймакского района республики.
На записи видно, как агрегат, получившийся из "Жигулей", исправно поднимает детей вверх по склону.
Судя по кадрам, устройство выполняет возложенную на него задачу, однако требует некоторых доработок в области соблюдения техники безопасности.
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