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Послание Федеральному Собранию 55 минут назад

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24 февраля 201915:20

Путин помирил Голикову с Силуановым

Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин лично разрабатывал меры социальной поддержки для Послания Федеральному Собранию. Он пригласил первого вице-премьера Антона Силуанова вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремль. Об этом рассказала сама Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что для президента было важно понять все до мелочей, вместе все пришлось рассчитывать в рублях, некоторые примеры даже решали в столбик. Путин вник в разногласия между социальным и финансовым блоком и сумел примирить их руководителей. Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость.

С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля. В числе прочего был предложен ряд мер социальной поддержки.

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