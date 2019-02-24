Экзархат покидает вселенское православие
В субботу в Париже прошла внеочередная Генеральная ассамблея архиепископии православных приходов Западной Европы. С ноября прошлого года на повестке дня у экарзхата оставался один, но принципиальный вопрос: решалась его судьба как независимой структуры в составе Константинопольского Патриархата.
28 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей отозвал у экзархата томос, что означало для архиепископии лишение свободы в управлении и переподчинение греческим архиереям. Поскольку церковь — это не только "тело Христово", но и жесткий иерархическая структура. Казалось бы, речь идет о механическом переводе объединения православных общин Европы из одного статуса в другой. Но неожиданно для всех архиепоскопия отказалась подчиниться "приказу", объявив, что по этому жизненно важному вопросу будет вынесено коллегиальное решение. То есть в обсуждении дальнейшей судьбы русского православия в Европе будут принимать участие все приходы. Что и происходило в последние месяцы вплоть до 23 февраля 2019-го года. Дня, на который была назначена ассамблея.
Вариантов развития событий было немного, всего три: остаться в подчинении патриархата, самораспуститься, выйти из-под власти Константинополя всем Экзархатом, найдя такую церковь, которая согласится принять русские приходы в Европе на их условиях. Либо достигнув некоторого компромисса. У каждого прихода были причины проголосовать за то или другое решение: одни считали, что лучше всего остаться (поскольку они некогда вышли из подчинения РПЦ или РПЦЗ). Другие склонялись к тому, что в свете последних действий Константинополя по отношению к Экзархату и в решении вопроса о церкви на Украине, быть в подчинении Фанару не представляется возможным.
В итоге на голосование был поставлен вопрос: оставаться в подчинении Константинополю или выйти из-под него? Из 206 делегатов за выход проголосовали 191 человек, а 15 голосов были отданы решению продолжить служение под управлением греческих митрополитов. Судя по всему, вопрос о самороспуске на голосование не ставился.
"Жизнеутверждающее решение Архиепископии в Париже. Всему административному, относящемуся к юрисдикционным сферам, придано подобающее второстепенное значение. Отличный пример всем, кто ради утверждения своей "канонической правоты" готов к борьбе, не оставляющей камня на камне. Единство со Христом в церкви не всегда совпадает с единством административным (или наоборот — каноническое единство не всегда оказывается единством со Христом)", — отметил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.
В свете его слов решение об административном единстве выглядит примером настоящей христианской любви и мудрости. Что же касается дальнейшей судьбы Архиепископии, вернее, вопроса ее канонического подчинения, решение о нем будет приниматься в ближайшие три месяца, а окончательный итог будет объявлен летом на Генеральной ассамблее. Очевидных вариантов развития событий несколько. Некоторые приходы считают уместным попросить "убежища" у Румынской Православной церкви. Значительная часть задумывается о возможности переговоров с Русской Православной церковью за границей. Не стоит забывать и о вероятном воссоединении с Московским патриархатом. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. И предположить, какое решение примет экзархат, невозможно.
В этих обстоятельствах нелишне вспомнить, что 28 декабря 2018-го года состоялось заседание синода Русской Православной церкви Московского патриархата, на котором был учрежден экзархат РПЦ в странах Западной Европы. В состав экзархата вошли Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария. Главой его с титулом Корсунский и Западноевропейский стал епископ Иоанн (Рощин).
А накануне февральской ассамблеи, 21 февраля, от руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Венского и Будапештского Антония в адрес управляющего Западноевропейским экзархатом русских приходов, архиепископа Хариопольского Иоанна было направлено письмо, являющееся ответом на декабрьское обращение владыки Иоанна в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В документе, в частности, говорится: "Русская Церковь с радостью готова восстановить свое материнское попечение о происходящих от нее общинах русской традиции в Западной Европе, находящихся под Вашим омофором. Представляется, что в ответ на соответствующее письмо вашего высокопреосвященства по итогам предстоящего чрезвычайного общего собрания архиепископии Священный синод Русской Православной церкви примет соответствующее решение, в основу которого могли бы войти следующие положения. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции входит в состав Московского патриархата в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, включая всех желающих того клириков архиепископии во главе с вашим высокопреосвященством. При этом сохраняется историческое наследие архиепископии, ее сложившиеся традиции (в том числе богослужебные), особенности ее епархиального и приходского управления, отраженные в ее уставе..."
Остается лишь добавить, что Западно-Европейская епархия была образована согласно постановлению патриарха Московского и всея России Тихона, Священного синода и высшего церковного совета в пятницу, 8 апреля 1921-го года, на Крестопоклонной неделе. А голосование Архиепископии православных приходов Западной Европы о выходе из Константинополя произошло в субботу Недели о блудном сыне. Означает ли прохождение ассамблеи в дни, когда православная церковь вспоминает о возвращении сына домой, к отцу и примирение с ним, — вопрос открытый.
Сейчас
Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами
Захвачен пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай
Астраханский стрелок ранил полицейского в голову и грудь и был убит
Картина дня
-
Диверсия в Донбассе: на КПП взорвался автомобиль
- Бурятские полицейские отметили праздник стриптизом
- Венесуэла развернула силы на границе с Колумбией
- Консерватория имени Чайковского загорелась из-за замыкания
- Порошенко назвали плаксой
Самое читаемое
-
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37
- Автоугонщик спас ребенка, запертого в машине. Видео
- Малышка уже почти не дышала, когда ее сняли с крюка. Видео
- Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться
- Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери
- Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Теневой хозяин Молдавии вывел из России 37 миллиардов
- Майдан. Сломанные судьбы
- Ветер в Москве: самолет задел хвостом ВПП
Вести-Москва
-
Суд арестовал женщину, бросившую ребенка в "Лосином острове"
- Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз
- На МКАДе у фуры оторвало кабину
- На дорогах скользко и опасно: в столице бушует сильный ветер
- Названа причина обвала в Тушинском тоннеле
- 23 февраля: где в Москве зарядиться праздничным настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате