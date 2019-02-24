Экзархат покидает вселенское православие

В субботу в Париже прошла внеочередная Генеральная ассамблея архиепископии православных приходов Западной Европы. С ноября прошлого года на повестке дня у экарзхата оставался один, но принципиальный вопрос: решалась его судьба как независимой структуры в составе Константинопольского Патриархата.

28 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей отозвал у экзархата томос, что означало для архиепископии лишение свободы в управлении и переподчинение греческим архиереям. Поскольку церковь — это не только "тело Христово", но и жесткий иерархическая структура. Казалось бы, речь идет о механическом переводе объединения православных общин Европы из одного статуса в другой. Но неожиданно для всех архиепоскопия отказалась подчиниться "приказу", объявив, что по этому жизненно важному вопросу будет вынесено коллегиальное решение. То есть в обсуждении дальнейшей судьбы русского православия в Европе будут принимать участие все приходы. Что и происходило в последние месяцы вплоть до 23 февраля 2019-го года. Дня, на который была назначена ассамблея.

Вариантов развития событий было немного, всего три: остаться в подчинении патриархата, самораспуститься, выйти из-под власти Константинополя всем Экзархатом, найдя такую церковь, которая согласится принять русские приходы в Европе на их условиях. Либо достигнув некоторого компромисса. У каждого прихода были причины проголосовать за то или другое решение: одни считали, что лучше всего остаться (поскольку они некогда вышли из подчинения РПЦ или РПЦЗ). Другие склонялись к тому, что в свете последних действий Константинополя по отношению к Экзархату и в решении вопроса о церкви на Украине, быть в подчинении Фанару не представляется возможным.

В итоге на голосование был поставлен вопрос: оставаться в подчинении Константинополю или выйти из-под него? Из 206 делегатов за выход проголосовали 191 человек, а 15 голосов были отданы решению продолжить служение под управлением греческих митрополитов. Судя по всему, вопрос о самороспуске на голосование не ставился.

"Жизнеутверждающее решение Архиепископии в Париже. Всему административному, относящемуся к юрисдикционным сферам, придано подобающее второстепенное значение. Отличный пример всем, кто ради утверждения своей "канонической правоты" готов к борьбе, не оставляющей камня на камне. Единство со Христом в церкви не всегда совпадает с единством административным (или наоборот — каноническое единство не всегда оказывается единством со Христом)", — отметил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.

В свете его слов решение об административном единстве выглядит примером настоящей христианской любви и мудрости. Что же касается дальнейшей судьбы Архиепископии, вернее, вопроса ее канонического подчинения, решение о нем будет приниматься в ближайшие три месяца, а окончательный итог будет объявлен летом на Генеральной ассамблее. Очевидных вариантов развития событий несколько. Некоторые приходы считают уместным попросить "убежища" у Румынской Православной церкви. Значительная часть задумывается о возможности переговоров с Русской Православной церковью за границей. Не стоит забывать и о вероятном воссоединении с Московским патриархатом. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. И предположить, какое решение примет экзархат, невозможно.

В этих обстоятельствах нелишне вспомнить, что 28 декабря 2018-го года состоялось заседание синода Русской Православной церкви Московского патриархата, на котором был учрежден экзархат РПЦ в странах Западной Европы. В состав экзархата вошли Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария. Главой его с титулом Корсунский и Западноевропейский стал епископ Иоанн (Рощин).

А накануне февральской ассамблеи, 21 февраля, от руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Венского и Будапештского Антония в адрес управляющего Западноевропейским экзархатом русских приходов, архиепископа Хариопольского Иоанна было направлено письмо, являющееся ответом на декабрьское обращение владыки Иоанна в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В документе, в частности, говорится: "Русская Церковь с радостью готова восстановить свое материнское попечение о происходящих от нее общинах русской традиции в Западной Европе, находящихся под Вашим омофором. Представляется, что в ответ на соответствующее письмо вашего высокопреосвященства по итогам предстоящего чрезвычайного общего собрания архиепископии Священный синод Русской Православной церкви примет соответствующее решение, в основу которого могли бы войти следующие положения. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции входит в состав Московского патриархата в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, включая всех желающих того клириков архиепископии во главе с вашим высокопреосвященством. При этом сохраняется историческое наследие архиепископии, ее сложившиеся традиции (в том числе богослужебные), особенности ее епархиального и приходского управления, отраженные в ее уставе..."

Остается лишь добавить, что Западно-Европейская епархия была образована согласно постановлению патриарха Московского и всея России Тихона, Священного синода и высшего церковного совета в пятницу, 8 апреля 1921-го года, на Крестопоклонной неделе. А голосование Архиепископии православных приходов Западной Европы о выходе из Константинополя произошло в субботу Недели о блудном сыне. Означает ли прохождение ассамблеи в дни, когда православная церковь вспоминает о возвращении сына домой, к отцу и примирение с ним, — вопрос открытый.