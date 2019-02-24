Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 февраля 201915:30 Мария Свешникова

Экзархат покидает вселенское православие

В субботу в Париже прошла внеочередная Генеральная ассамблея архиепископии православных приходов Западной Европы. С ноября прошлого года на повестке дня у экарзхата оставался один, но принципиальный вопрос: решалась его судьба как независимой структуры в составе Константинопольского Патриархата.

28 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей отозвал у экзархата томос, что означало для архиепископии лишение свободы в управлении и переподчинение греческим архиереям. Поскольку церковь — это не только "тело Христово", но и жесткий иерархическая структура. Казалось бы, речь идет о механическом переводе объединения православных общин Европы из одного статуса в другой. Но неожиданно для всех архиепоскопия отказалась подчиниться "приказу", объявив, что по этому жизненно важному вопросу будет вынесено коллегиальное решение. То есть в обсуждении дальнейшей судьбы русского православия в Европе будут принимать участие все приходы. Что и происходило в последние месяцы вплоть до 23 февраля 2019-го года. Дня, на который была назначена ассамблея.

Вариантов развития событий было немного, всего три: остаться в подчинении патриархата, самораспуститься, выйти из-под власти Константинополя всем Экзархатом, найдя такую церковь, которая согласится принять русские приходы в Европе на их условиях. Либо достигнув некоторого компромисса. У каждого прихода были причины проголосовать за то или другое решение: одни считали, что лучше всего остаться (поскольку они некогда вышли из подчинения РПЦ или РПЦЗ). Другие склонялись к тому, что в свете последних действий Константинополя по отношению к Экзархату и в решении вопроса о церкви на Украине, быть в подчинении Фанару не представляется возможным.

В итоге на голосование был поставлен вопрос: оставаться в подчинении Константинополю или выйти из-под него? Из 206 делегатов за выход проголосовали 191 человек, а 15 голосов были отданы решению продолжить служение под управлением греческих митрополитов. Судя по всему, вопрос о самороспуске на голосование не ставился.

"Жизнеутверждающее решение Архиепископии в Париже. Всему административному, относящемуся к юрисдикционным сферам, придано подобающее второстепенное значение. Отличный пример всем, кто ради утверждения своей "канонической правоты" готов к борьбе, не оставляющей камня на камне. Единство со Христом в церкви не всегда совпадает с единством административным (или наоборот — каноническое единство не всегда оказывается единством со Христом)", — отметил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.

В свете его слов решение об административном единстве выглядит примером настоящей христианской любви и мудрости. Что же касается дальнейшей судьбы Архиепископии, вернее, вопроса ее канонического подчинения, решение о нем будет приниматься в ближайшие три месяца, а окончательный итог будет объявлен летом на Генеральной ассамблее. Очевидных вариантов развития событий несколько. Некоторые приходы считают уместным попросить "убежища" у Румынской Православной церкви. Значительная часть задумывается о возможности переговоров с Русской Православной церковью за границей. Не стоит забывать и о вероятном воссоединении с Московским патриархатом. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. И предположить, какое решение примет экзархат, невозможно.

В этих обстоятельствах нелишне вспомнить, что 28 декабря 2018-го года состоялось заседание синода Русской Православной церкви Московского патриархата, на котором был учрежден экзархат РПЦ в странах Западной Европы. В состав экзархата вошли Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария. Главой его с титулом Корсунский и Западноевропейский стал епископ Иоанн (Рощин).

А накануне февральской ассамблеи, 21 февраля, от руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Венского и Будапештского Антония в адрес управляющего Западноевропейским экзархатом русских приходов, архиепископа Хариопольского Иоанна было направлено письмо, являющееся ответом на декабрьское обращение владыки Иоанна в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В документе, в частности, говорится: "Русская Церковь с радостью готова восстановить свое материнское попечение о происходящих от нее общинах русской традиции в Западной Европе, находящихся под Вашим омофором. Представляется, что в ответ на соответствующее письмо вашего высокопреосвященства по итогам предстоящего чрезвычайного общего собрания архиепископии Священный синод Русской Православной церкви примет соответствующее решение, в основу которого могли бы войти следующие положения. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции входит в состав Московского патриархата в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, включая всех желающих того клириков архиепископии во главе с вашим высокопреосвященством. При этом сохраняется историческое наследие архиепископии, ее сложившиеся традиции (в том числе богослужебные), особенности ее епархиального и приходского управления, отраженные в ее уставе..."

Остается лишь добавить, что Западно-Европейская епархия была образована согласно постановлению патриарха Московского и всея России Тихона, Священного синода и высшего церковного совета в пятницу, 8 апреля 1921-го года, на Крестопоклонной неделе. А голосование Архиепископии православных приходов Западной Европы о выходе из Константинополя произошло в субботу Недели о блудном сыне. Означает ли прохождение ассамблеи в дни, когда православная церковь вспоминает о возвращении сына домой, к отцу и примирение с ним, — вопрос открытый.

Сейчас

16:32

Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

16:27

Захвачен пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай

16:22

Астраханский стрелок ранил полицейского в голову и грудь и был убит

15:47

Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

14:27

Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

13:52

В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

12:57

BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Снес людей и двери кафе: водитель-убийца с Невского был под "шариками"

Снес людей и двери кафе: водитель-убийца с Невского был под "шариками"

56 минут назад
Путин помирил Голикову с Силуановым

Путин помирил Голикову с Силуановым

1 час назад
Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции

Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции

6 минут назад
Названы потенциальные цели "Цирконов" в США

Названы потенциальные цели "Цирконов" в США

3 часа назад
Премьер Баварии поинтересовался, чем транзит газа через Украину лучше прямых поставок из России

Премьер Баварии поинтересовался, чем транзит газа через Украину лучше прямых поставок из России

1 час назад
Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

1 час назад
Анну и Марию Опанасюк назвали достойными крымчанками

Анну и Марию Опанасюк назвали достойными крымчанками

1 час назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

2 часа назад
Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии

Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии

5 часов назад
Facebook "запретил" День защитника Отечества

Facebook "запретил" День защитника Отечества

10 часов назад
Лавров – о странности японских партнеров и интеллектуальных способностях американских

Лавров – о странности японских партнеров и интеллектуальных способностях американских

2 часа назад
Пушков предупредил Мадуро, что это были "лишь первые раунды"

Пушков предупредил Мадуро, что это были "лишь первые раунды"

4 часа назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Трамп высказался по переговорам с Китаем и КНДР

Трамп высказался по переговорам с Китаем и КНДР

10 минут назад
Песков подтвердил грядущий визит Нетаньяху

Песков подтвердил грядущий визит Нетаньяху

23 минуты назад
МВД: на марш в центре Москвы пришли около шести тысяч человек

МВД: на марш в центре Москвы пришли около шести тысяч человек

25 минут назад
Поставки вооружения: Франция призвала Германию к компромиссу

Поставки вооружения: Франция призвала Германию к компромиссу

32 минуты назад
Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

44 минуты назад
Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

55 минут назад
Драка между посетителями и охранником гипермаркета в Екатеринбурге попала на видео

Драка между посетителями и охранником гипермаркета в Екатеринбурге попала на видео

1 час назад
Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

1 час назад
Не забыли: дома прогоревшей Urban Group начали достраивать

Не забыли: дома прогоревшей Urban Group начали достраивать

1 час назад
Украинские военные минируют школы и детсады

Украинские военные минируют школы и детсады

1 час назад
Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро

Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро

1 час назад
Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира

Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира

2 часа назад
Император Акихито считает, что Японии пора открыться миру

Император Акихито считает, что Японии пора открыться миру

2 часа назад
Washington Post пророчит "Кубу" судьбу АК-47

Washington Post пророчит "Кубу" судьбу АК-47

2 часа назад
В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

2 часа назад
Российская биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла пасьют на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла пасьют на чемпионате Европы

2 часа назад
В Британии придумали молитву о Brexit

В Британии придумали молитву о Brexit

2 часа назад
Российские лыжницы остановились в шаге от подиума в командном спринте на чемпионате мира

Российские лыжницы остановились в шаге от подиума в командном спринте на чемпионате мира

2 часа назад
Опасный ремонт: за джакузи на кухне можно лишиться квартиры

Опасный ремонт: за джакузи на кухне можно лишиться квартиры

3 часа назад
Рабочие уронили внедорожник, пытаясь достать его со льда реки в Алтайском крае. Видео

Рабочие уронили внедорожник, пытаясь достать его со льда реки в Алтайском крае. Видео

3 часа назад
Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

3 часа назад
Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

3 часа назад
Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

4 часа назад
Российский боец Буторин: трештокинг лечится в октагоне

Российский боец Буторин: трештокинг лечится в октагоне

4 часа назад
Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

4 часа назад
Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

4 часа назад
Биатлонист Елисеев завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы

Биатлонист Елисеев завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы

4 часа назад
Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

6 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10