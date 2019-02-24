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24 февраля 201920:03 Дмитрий Петров

Новейшее российское оружие: недосягаемая эффективность

Почему новая гиперзвуковая ракета "Циркон" неуязвима для любых систем ПРО?

Особенно важно это помнить тем, кто без оглядки и стеснения предоставляет свою территорию для размещения американского оружия. В Послании Путин им тоже уделил внимание.

"Американцы так аккуратненько, но все-таки подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование "ракеты-мишени" для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", — сказал российский президент.

Сейчас это самый острый вопрос российско-американских отношений. Россия вынуждена делать ответные шаги — разрабатывать высокоэффективные оборонительные системы.

"По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим. Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным", — заверил Владимир Путин.

Год назад, когда президент в ходе предыдущего Послания Федеральному собранию рассказал о новейших разработках оружия — многие не поверили. Слишком революционными выглядели те решения. Ну, не может ракета летать в атмосфере с космическими скоростями. Оказалось, может. Не нарушая законов физики. И это не мультики. Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок "Авангард" к тому времени уже прошел все этапы испытаний. В течение года были завершены подготовительные работы, и вот "Авангард" уже производится серийно. В этом году, как и планировалось, его примет на вооружение первый полк Ракетных войск стратегического назначения. Так сказал президент.

Стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Завершены стендовые испытания ракетных двигателей, бросковые испытания. Выполнены более 50 задач. Отрабатывается ступень разведения боевых блоков. Инженерно-технический персонал РВСН прошел обучение и готов принять первую, опытную, партию ракет.

"Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. Поэтому коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО Соединенных Штатов Америки", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сармат" — это 200 тонн железа и топлива, которые обеспечивают гарантированную доставку боевых блоков к целям, где бы они не находились, в том числе через Южный полюс Земли, что делает бесполезными системы противоракетной обороны вероятного противника. Говоря по-простому, от "Сармата" спасения нет.

Авиационные комплексы с аэробаллистическими ракетами "Кинжал" подтвердили свои уникальные характеристики и еще в апреле прошлого года встали на боевое дежурство. "Кинжалы" предназначены для поражения стационарных укрепленных объектов — командных центров, систем ПВО и ПРО, авиационных баз, а также корабельных группировок. Могут применяться с ядерной боевой частью.

Недавно завершились испытания, когда "Кинжал" в сложных метеоусловиях поразил несколько мишеней размером с легковой автомобиль на дальности в тысячу километров. Истребители-перехватчики, вооруженные "Кинжалами", при поддержке дальней авиации, держат под контролем воздушное пространство над Черным и Каспийским морями. Но, учитывая характеристики самолета-носителя и самой ракеты, "Кинжал" при необходимости может уничтожить любую цель на территории Европы.

Лазерные комплексы "Пересвет" проходят эксплуатацию в войсках и встанут на боевое дежурство в декабре этого года. Они будут защищать военные объекты от дронов и разведывательных спутников вероятного противника.

Весной спустят на воду атомную подлодку-носитель для "Посейдонов", наших подводных беспилотников . И об этом стало известно из выступления президента. Важная новость. Потому что "Посейдон" еще даже в виде проекта на бумаге вызывал шок и панику у многих западных стратегов. По натовской классификации он называется Kanyon.

И вот в ходе испытаний были подтверждены заявленные тактико-технические данные — неограниченная дальность хода на глубине до 1 километра и скорость до 200 километров в час. То есть глобальные системы освещения подводной обстановки — такой подводный аналог ПРО — вряд ли смогут "Посейдон" обнаружить, а уж тем более перехватить. А вот "Посейдон" способен одним ударом уничтожать целые авианосные группировки.

Еще президент сообщил об успешном ходе испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". Задача, над которой инженеры и конструкторы бьются более полувека, решена. Это подтвердили и такие серьезные западные издания, как The Diplomat и Business Insider.

Заявленная дальность полета "Буревестника" в десятки раз превышает дальность полета, например, ракеты Х-101. А траектория ее полета с учетом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования, по мнению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО.

Работа по созданию новейшего оружия, сказал Владимир Путин, идет "ритмично, без сбоев, по плану". В диалоге супердержав это весомый аргумент.

"Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме", — подчеркнул президент.

Тем более, что Россия не является главной угрозой для США. Так сказал Путин. И добавил, что наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, оборонительный характер и мы хотим иметь с Америкой равноправные, дружественные отношения.

Текст: "Вести недели"

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