Поставки вооружения: Франция призвала Германию к компромиссу

Франция призвала ФРГ смягчить своё отношение к продаже оружия странам, не входящим в Евросоюз. Как считают в Париже, производить вооружения, которые нельзя экспортировать, "бесполезно". Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, принципы конкурентоспособности и эффективности должны заставить Германию пойти на уступки в этом вопросе.

"Наша надежда состоит в том, что мы с Германией достигнем соглашения по этому критически важному пункту", — отметил Ле Мэр.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце января подписали соглашение, которое определило политику двух стран в военно-торговой области, пишет РИА Новости.

"Мы должны быть в состоянии экспортировать и в страны за пределами Европы", — подчеркнул Ле Мэр.

К напряжению в отношениях Германии, Великобритании и Франции привел отказ Берлина экспортировать вооружения в Саудовскую Аравию.