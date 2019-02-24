В ответ на вопрос о Вышинском Порошенко назвал Россию "убийцей Украины"

19 февраля нашему коллеге журналисту Кириллу Вышинскому исполнилось 52 года. Свой день рождения Кирилл встретил в камере херсонской тюрьмы, где нынешняя украинская власть гноит его с 15 мая прошлого года. Обвинения для журналиста абсурдны — госизмена. Порошенко взял Вышинского в заложники — для обмена — дабы развязать себе руки для провокаций против России.

Ровно это сам Порошенко и подтвердил в коротком интервью корреспонденту ВГТРК в Нью-Йорке Валентину Богданову.

- Петр Алексеевич, когда освободите Кирилла Вышинского, нашего коллегу?

- 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить. Потому что вы — агрессор, нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер — убийцы Украины. Запомните это, — заявил Петр Порошенко.

- А с Кириллом-то что? Вы же его лично знаете.

И в коридорах ООН Порошенко — в своем репертуаре: груб, лжив, истеричен.