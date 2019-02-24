Кадыров: сила – в единстве

23 февраля исполнилось 75 лет с начала депортации чеченцев и ингушей в Казахстан. С 23 февраля по 7 марта 1944 года из родных мест по решению Сталина силы НКВД принудительно выселили более полумиллиона человек, а сама Чечено-Ингушская ССР была ликвидирована.

Предлог — якобы массовое в среде чеченцев и ингушей сотрудничество с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Ложные и несправедливые обвинения, характерные для того времени.

Уже спустя 13 лет переселенцы вернуться домой. Официальная реабилитация. Но для многих — запоздалая, ведь далеко не все депортированные смогли пережить изгнание.

Родная земля, рассказывает нам Али Муслимов, житель села Курчалой, сохранила многое. Он прекрасно помнит день возвращения из депортации. Тогда односельчане первым делом выкапывали семейные реликвии. Пошитый более 150 лет назад башлык — одна из них.

Али хорошо помнит те февральские дни 1944 года, когда всего за две недели из Чечено-Ингушетии в Среднюю Азию отправили почти двести эшелонов с людьми.

Чеченцев и ингушей — два горских народа, столетиями живших вместе, вместе и депортировали. Уже в конце Великой Отечественной войны, на фронтах которой, защищая Родину, погибли тысячи и тысячи сыновей Чечено-Ингушетии. Многие из них стали Героями Советского Союза. Среди них — командир кавалерийского полка чеченец Мовлид Висаитов, участник знаменитого первого советско — американского рукопожатия при встрече на Эльбе. И последний защитник Брестской крепости, ингуш, старший лейтенант Умат Гирей Барханоев.

Переживший депортацию Хож-Ахмет Кадыров, председатель Совета алимов Чечни, вспоминает ту удивительную сплоченность, которая тогда помогала выжить.

"Ингуши и чеченцы называют друг друга вайнахами, то есть "своими людьми". Это говорит о многом. Мы делили все, что у нас было. Делим всем, что есть. Мы и в горе, и в радости — вместе, последним куском хлеба делились. Это унижение, которое нам пришлось пережить, нас, наоборот, укрепило и в дружбе, и в любви друг к другу", — отметил Хож-Ахмет Кадыров.

Глава Чеченской республики, отец которого Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, сам родился в годы изгнания в Казахстане, помнит рассказы старейшин. Рамзан Кадыров уверен, что вековое горское единство чеченцев и ингушей стало по-настоящему нерушимым именно в годы депортации. В то тяжелейшее время, рассказывает он, и зародилось настоящее добрососедство, принципы которого нерушимы и сегодня.

"Все объединились, помогали друг другу. Сплоченность и спасла наши народы. Кто бы что ни говорил, единство — наша сила. Мы — единственные два народа, которые так близки. У нас похожи языки, обычаи, традиции, религия. Мы — единый народ", — сказал Рамзан Кадыров.

В вагон для перевозки скота набивались до ста человек. Несколько тысяч чеченцев и ингушей, в первую очередь старики и дети, не выдержав голода и сильных морозов умерли в пути. Эта дорога, рассказывает ингуш Бамат Гирей, снится ему до сих пор.

"Чем дальше едешь, тем страшнее пристанционные картины от впереди идущих составов: лежат на снегу трупы, всякая всячина, загаженные места, в общем, страшно было смотреть. Сибиряки русские в Казахстане, в Сибири исключительно благосклонно относились к переселенцам. Один из завскладов, уходя домой, закрывая склад, клал ключи под дверь и отцу говорил: открывай, возьми столько, столько надо, и спасай людей. В равном количестве делили все это, всем раздавали и таким образом спасали", — рассказал Бамат Гирей.

И это, конечно, никогда не будет забыто. Истории переживших депортацию передаются из поколения в поколение и в Чеченской Республике, и в Ингушетии. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказывает о своих долгих беседах с отцом, который навсегда запомнил лица старейшин, большинство из которых понимали, что, скорее всего, родные дома больше никогда не увидят.

"Именно благодаря старикам выдержали те испытания, не сломались, но уже там, на месте, и старики, разговаривая между собой, договаривались так, чтобы сохранить свое единство, свою целостность, свою религию, свои традиции, обычаи, еще больше укрепить братские связи Если сегодня между нами спорные какие-то вопросы возникают, всегда мы вспоминаем наших предков, которые пережили страшную страницу. Мы должны еще крепче дружить и жить как братья", — уверен Евкуров.

И народы, так и не сломленные, пожалуй, самой жестокой в советское время депортацией, продолжают жить как добрые соседи. Здесь прекрасно понимают: этот — один из самых страшных периодов общей истории — только еще больше роднит эти два вайнахских народа.