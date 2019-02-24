Захвачен пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай

В воскресенье неизвестные захватили авиалайнер бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Террористы угнали самолет из аэропорта города Читтагон, пишет ТАСС.

Самолет летел рейсом BG 147 из Дакки в Дубай, а в Читтагонге он приземлился для пересадки пассажиров. Около 14.15 по московскому времени пассажиры покинули лайнер.

Представители авиакомпании назвали случившееся угоном, не приведя подробностей.