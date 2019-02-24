Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

Журналистка проекта телеканала RT Redfish травмирована на границе Венесуэлы и Колумбии, сообщается в телеграм-канале RT. В сообщении уточняется, что инцидент произошел во время съемок столкновений на границе. Репортер чудом выжила — на нее наехал автомобиль оппозиции.

Ранее сообщалось, что венесуэльские силовики атаковали отель, в котором разместились журналисты, освещающие события на границе Венесуэлы и Колумбии.

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой Венесуэлы на период действия временного правительства. США и большинство европейских стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали действующего президента Николаса Мадуро как легитимного главу Венесуэлы.