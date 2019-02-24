"Вести недели" разобрались с "Голубой дивизией"

Публикация в старейшей мадридской газете АВС, которая привлекла внимание. Это консервативное издание. Входит в тройку самых популярных ежедневных газет Испании. Тема – героическое: именно так подает материал автор Сесар Сербера участие испанцев в блокаде Ленинграда в годы Второй мировой.

Действительно, так называемая "Голубая дивизия" из Испании оказалась на наших заснеженных просторах под Ленинградом, отвечала за 29 километров фронта в блокадном кольце и понесла тяжелейшие потери под ударами советских войск. Но почему-то сейчас в Испании появляется публикация, явно героизирующая испанских оккупантов. Мол, испанцы под Ленинградом стойко выдерживали натиск атак Красной Армии. Звучит так, словно мы к ним пришли, а не они к нам. Они, испанцы, под Ленинградом защищались, а мы на них — такие воинственные — нападали. Все же — с ног на голову!

Давайте-ка разберемся с этой их "Голубой дивизией". И что она забыла на нашей земле в ходе Второй мировой? Важна предыстория, ведь у испанцев вообще-то был свой мотив заявиться в Россию. Отличный от немцев, но все же был. И вот почему.

Дело в том, что в конце 30-х в Испании разразилась гражданская война. Если схематично, то тогда во главе вооруженного мятежа националистов против правительства республики встал будущий диктатор Франко. Фашистские режимы Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини) решительно поддержали Франко. 150 тысяч итальянцев и десятки тысяч немцев сражались на стороне Франко. При этом из Германии и Италии шла река тяжелой техники, включая артиллерию, танки и самолеты.

Гитлеровские летчики воевали против республиканцев в составе легиона "Кондор". Многие деятели культуры с мировыми именами — например, Эрнест Хемингуэй и Антуан де Сент-Экзюпери — проявили солидарность с республиканцами, выступив против Франко. Десятки тысяч добровольцев со всего мира хлынули в Испанию сражаться в составе интербригад, против угрозы нарождающегося фашизма. Из СССР Сталин направил в Испанию на битву с Франко около двух тысяч добровольцев-военспецов, включая и советских летчиков. Не помогло. Франко при массированной поддержке фашистских режимов Германии и Италии одержал верх и установил свою диктатуру. Его опорой стала единственная разрешенная в Испании партия националистов — "Фаланга".

И вот именно "фалангисты" после нападения Гитлера на нас сформировали в Испании добровольческую дивизию, чтобы отправиться в Россию на стороне Гитлера мстить за то, что "красные" в свое время воевали в Гражданскую против них. Вот какой у них был мотив.

На деле же испанцы оказались подручными Гитлера, у которого были свой план и своя, как ему казалось, сверхидея. Гитлер опирался на теорию расового превосходства, где именно немцы выше всех, а остальные – недолюди. Если так, то немцы должны расширить свое жизненное пространство за счет остальных. Главное направление экспансии — Восток.

Для начала захваченными оказались Австрия, Чехословакия, Польша и Югославия. Потом Гитлер напал и на СССР. Его целью было дойти до Урала, захватив пространства и ресурсы. При этом он заранее объяснял свои генералам, что война с восточными славянами — русскими, украинцами и белорусами — это война совершенно иного рода, та, которой еще никогда не было.

Население завоеванных территорий предполагалось уничтожать десятками миллионов. Таков был приказ. Оставшихся — превратить в рабочий скот, лишив образования, и с минимальным питанием. В начале марта 1940 года Гитлер собрал узкий круг высших генералов и объяснил новый характер предстоящей войны на Востоке.

Генерал-полковник Франц Гальдер — начальник Генштаба сухопутных войск Вермахта — все скрупулезно законспектировал: "Война против России такова, что ее не следует вести по законам рыцарства. Это прежде всего борьба идеологий и рас, поэтому ее необходимо вести с беспрецедентной, неумолимой жесткостью. Все офицеры должны освободиться от устаревших взглядов. Я знаю, что такие методы ведения войны вне вашего понимания, господа генералы, но я решительно настаиваю, чтобы мои приказы выполнялись беспрекословно. Немецких солдат, виновных в нарушении международного закона, оправдают. Россия не участвует в Гаагской конвенции, поэтому на нее положения конвенции не распространяются".

На СССР Гитлер напал 22 июня 1941 года. Мы не были готовы, и немцы поначалу продвигались очень быстро. Шли тремя колоннами. На юг, в сторону Кавказа, — за нефтью. На Москву — прямо на восток. И севернее — на Ленинград. Кстати, любителям рассуждать о том, что блокадный Ленинград нужно было Гитлеру из гуманных соображений сдать, интересно ознакомиться со строжайшим приказом Гитлера от 18-го сентября: "Капитуляцию Ленинграда или Москвы не принимать, даже если она будет предложена".

А вот уже и официальная директива войскам от 29 сентября: "Фюрер принял решение стереть с лица земли Ленинград. Дальнейшее существование этого крупного города не представляет интереса. Цель состоит в том, чтобы подойти к городу и разрушить его до основания посредством артиллерии и непрерывных атак с воздуха. Просьбы о капитуляции будут отклонены, ибо проблемы выживания населения и его снабжения продовольствием не могут и не должны решаться нами. В этой войне за существование мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города".

Вот с такой задачей в составе сил гитлеровского Вермахта под Ленинградом оказалась испанская "Голубая дивизия". Вас, наверное, интересует, почему она "голубая"? Не потому. И даже не совсем голубая. Она, скорее, синяя. Просто в испанском, как и в немецком, голубой и синий — это один цвет. Именно в синих рубашках — традиционных для фалангистов Франко — приходили на вербовочные пункты добровольцы. Поэтому-то дивизия в испанском языке и на немецком называлась в обиходе "синей", а на русском она почему-то стала "голубой".

Но не это главное. Главное — то, что "Голубая дивизия" стала обычной дивизией Вермахта под номером 250. Всего в ней с учетом поступивших подкреплений для замещения потерь воевали в России на стороне Гитлера, по максимальным оценкам, 55 тысяч испанцев. И сегодня в Испании их почему-то стали героизировать. По крайней мере, мадридская газета АВС только и говорит о том, как мужественно испанцы в России "оборонялись".

"После оборонительных действий под Волховом испанцы приняли участие в осаде Ленинграда. Дивизия была размещена к югу от Ладожского озера, где ей пришлось напрямую столкнуться с советскими войсками, проводившими операцию "Искра", очередное наступление по прорыву блокады. Под огнем минометов и "Катюш" запомнилось героическое поведение капитана Сальвадора Массипа, который, будучи ранен сначала в бровь, затем в глаз и ногу, умер с пулеметом в руках, не отступив ни на один сантиметр", — пишет издание.

Я не пойму, зачем это нужно сегодня испанцам? Зачем они нужны были Гитлеру, впрочем, как румыны и итальянцы, я понимаю. К декабрю 1941 года немецкая армия подошла к Москве вплотную. Фашисты были уже в Химках, откуда в погодистые морозные дни в бинокль видны и башни Кремля. Казалось бы, рукой подать. Гитлер в ставке смотрел на карту и уже обещал своей армии Рождество в столице России. Его генералы тем временем принялись читать под Москвой воспоминания своих французских коллег, что под командованием Наполеона оказались у Москвы примерно в такой же ситуации и тоже зимой.

Положение немцев очень точно, опираясь на документы, описывает американский историк Уильям Ширер. Его книгу "Взлет и падение Третьего рейха" многие считают лучшей из того, что написано о нацизме. Ширер отмечает, что немцы — по его словам, "великая и загадочная нация" — просчиталась в своих планах справиться с Россией. Ширер делает свой вывод на массе документов.

Вот, например, строки генерал-полковника Гудериана — начальника 2-й танковой группы в составе группы армий "Центр": "Лед начинает причинять много неприятностей, поскольку шипы для танковых тягачей еще не поступили. Холод сделал бесполезными телескопические прицелы. Для того, чтобы запустить двигатели танков, приходится разводить костер под ними. Иногда в баках замерзает топливо, а смазка затвердевает. Каждый полк из 112-й пехотной дивизии уже потерял около 500 человек в результате обморожений. Из-за морозов пулеметы отказывают, а наши противотанковые орудия оказались малоэффективными против танка Т-34. В результате распространилась паника".

Гудериан валит все на мороз, но Ширер ради справедливости уточняет: "При этом нельзя не подчеркнуть одно обстоятельство: сколь ужасной ни была русская зима и сколь ни бесспорно, что советские войска оказались лучше подготовлены к ней, чем немцы, фактором, определившим исход сражения, явилась не погода, а ожесточенное сопротивление советских войск, их неукротимая воля не сдаваться. Это подтверждается дневниковыми записями Гальдера и донесениями командующих с фронтов, в которых постоянно находит отражение изумление перед решимостью и ожесточенностью русских атак и контратак и отчаяние по поводу немецких неудач и понесенных потерь. Нацистские генералы не могли понять, почему русские, несмотря на откровенно тиранический режим и катастрофические последствия первых немецких ударов, выстояли, не потерпели полного краха, подобно французам и многим другим народам и государствам, которые разваливались от ударов менее мощных".

То есть именно под Москвой зимой 1941-1942 годов немцы в своей экспансии на Восток впервые потерпели поражение. А победу под командованием Сталина одержали наши военачальники Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский и в большинстве своем неизвестные герои. Ведь тогда, еще в начале войны, подвиги не очень-то фиксировали, а награды не очень-то давали. Но именно они перемололи в общей сложности на советских фронтах уже треть гитлеровской армии:

"К концу февраля немцы оказались отогнаны от Москвы на 100-150 километров. Гальдер записал в своем дневнике, во что обошлась немцам их русская авантюра. Общие потери по 28 февраля 1942 года, как отмечал Гальдер, составили 1 005 636 человек, или 31% всей численности войск Восточного фронта", — отмечает Ширер.

Понятно, что для немцев это стало большой неожиданностью. А ресурсов для продолжения войны катастрофически не хватало. Поэтому-то Гитлер обратился к своим сателлитам с требованием объявить мобилизацию для летнего наступления на Восточном фронте. Румыния предоставила 27 дивизий, Венгрия — 13, Италия — 9, словаки – 2, испанцы — одну, ту самую "Голубую", которую сегодня в Испании героизируют.

Красная Армия разбила всех. Потому что все они помогали Гитлеру установить у нас так называемый "новый порядок", по которому вся интеллигенция должна быть уничтожена, десятки миллионов славян, как и евреев, — тоже. Во имя чьего-то бреда о расовом превосходстве. Вот как он звучал тогда в исполнении шефа СС Гиммлера: "Меня ни в малейшей степени не интересует, что произойдет с русскими или чехами. Процветают ли нации или погибают голодной смертью, подобно скоту, интересует меня лишь постольку, поскольку мы используем их в качестве рабов для нашей культуры. В противном случае они не представляют для меня интереса. Погибнут от истощения 10 тысяч русских женщин при рытье противотанковых рвов или нет, интересует меня лишь в том смысле, отроют ли они эти рвы для Германии или нет".

В 1943-м после коренного перелома в войне на Восточном фронте Франко, видимо, струсив, отозвал остатки своей "Голубой дивизии" из России. Часть испанцев двинулась на родину, часть осталась воевать, создав "Голубой легион" под командованием Вермахта. Красная Армия разбила и его.

Впрочем, в общем масштабе Второй мировой это уже малосущественные детали. Важно то, что для всех фашистских оккупантов война на Восточном фронте закончилась бесславно. А делать сегодня из них героев… Зачем? Костлявая рука истории все равно схватит за горло.