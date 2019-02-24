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24 февраля 201917:22

У Козака не было с Сальвини ни официальных встреч, ни секретных

Сергей Вдовин/ТАСС

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак лично незнаком и никогда не встречался со своим итальянским коллегой Маттео Сальвини, публикация на эту тему в итальянском еженедельнике L’Espresso не соответствует действительности, заявил официальный представитель Козака Илья Джус.

Комментируя соответствующее расследование L’Espresso, он заявил журналистам в воскресенье, что оно построено на бездоказательных домыслах и это "не делает чести изданию". По утверждению Джуса, Козак и Сальвини никогда не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, "эспрессо по офисам вместе не пили".

"У России и Италии есть большой блок двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и промышленной сфере, Козак как профильный вице-премьер сосредоточен только на этой повестке", — сказал Джус, слова которого цитирует ТАСС.

Итальянский еженедельник L’Espresso опубликовал в воскресенье, 24 февраля, материал, в котором заявлено, что Сальвини, занимающий посты вице-премьера и главы МВД Италии, посещал Россию для проведения "секретных переговоров" ради получения финансовой поддержки возглавляемой им партии Lega Nord (Лига Севера). Издание утверждает, что Сальвини инкогнито встречался с Козаком.

По информации итальянской газеты La Stampa, входящей в тот же издательский дом, что и L’Espresso, финансовая помощь России была оформлена в виде сделки с "Роснефтью" по продаже топлива. Средства от этой сделки (около 3 миллионов евро) партия Lega Nord получила для финансирования кампании на выборах в Европарламент.

В Lega Nord на просьбу прокомментировать эту информацию заявили, что Сальвини не намерен тратить время на то, чтобы опровергать "совершенно абсурдные и безосновательные догадки журналистов". "Роснефть" же потребовала опровергнуть статью. В субботу в La Stampa было опубликовано заявление российской компании, в котором "Роснефть" заявила, что вся ранее изложенная информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне не стал комментировать сообщения о том, что итальянская партия якобы финансируется из России.

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