Посол Колумбии покидает Венесуэлу

Посол Колумбии Херман Кастаньеда подтвердил в Twitter, что покидает Венесуэлу по распоряжению МИД Колумбии. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с соседней страной и дал колумбийским дипломатам сутки на сборы.

"Я оставил много друзей венесуэльцев, которым желаю самого лучшего", – написал Кастаньеда.

В Венесуэле не прекращается политический кризис. При попытке оппозиции прорваться через границу с Колумбией на грузовиках с "гуманитарной помощью" были сожжены несколько машин. Сообщается о четырех убитых в столкновениях на границе с Бразилией, пишет РИА Новости.