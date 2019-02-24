В здании наркоклиники Стаса Пьехи обчистили сейф

Вор обчистил наркологическую клинику Стаса Пьехи, сообщает АГН "Москва".

Неизвестный отжал входную дверь помещения на Загородном шоссе и взломал сейф. Добычей вора стали 1,2 миллиона рублей. Подробности преступления и личность преступника уточняются.

Летом из окна клиники выпал подросток, проходивший лечение. Мальчик получил травмы, но выжил.